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GündemDışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

30.03.2025 - 21:06Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki: Küstahça açıklamayı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

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