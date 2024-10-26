Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'daki "askeri hedeflere" yönelik düzenlediği ve iki İran askerinin öldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" denilen açıklamada, "Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz." vurgusu yapıldı.

Açıklama, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır." sözleriyle son buldu.

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