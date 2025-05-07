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Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 'Türkiye Raporu'na tepki

07.05.2025 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 'Türkiye Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AP Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir" ifadelerine yer verildi.

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    Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 'Türkiye Raporu'na tepki