Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Provokasyonların önünü kesmek lazım

İşte Bakan Hakan Fidan konuşmasından satır başları;

Burada bölge ülkeleri olarak istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz. Sivil halkın canının, malının, kültürel alakalarının da kutsal olduğunu her platformda savunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle somut neler yapabiliriz, onun üzerinde durduk. Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ'a yönelik bir ortak müşterek operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız bu konuda çalışacaklar, detaylandırmak için.

ORTAK DURUŞU BİLDİRGEYE YANSITIYORUZ

Diğer taraftan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı hep beraber ortak duruşumuzu nihayet bildirgeye de yansıtıyoruz. Bu da bizim için fevkalade önemli. Irak, Suriye ve Türkiye için ortak düşman olan PKK'nın da bölgeden silinmesi, silahlı terör faaliyetlerine son vermesi bizim önceliklerimiz arasında yer almakta.

TÜRKİYE'DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Daha önceki arkadaşlarımıza ifade ettiler, bundan sonraki toplantıya inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Özellikle terörle mücadele, DEAŞ'ın bölgede tekrar baş vermemesi ve tamamıyla ortadan kaldırması için beş ülke olarak kabiliyetlerimizi birleştirip var güçümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum.

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PROVOKASYONLARIN ÖNÜNÜ KESMEK LAZIM

Tabi ki uyanık olmak gerekiyor ama uluslararası platformlarda ortaya konan bazı propagandaların da tabii negatif tesir yapları da görmemezlikten gelemeyiz. Burada bu provokasyonların da önünü kesmek gerekiyor.