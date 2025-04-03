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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

03.04.2025 - 20:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi" denildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü" denildi. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü" denildi.

Bakanlığın X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ​​​​​​​Yerapetritis ile görüştüğü bildirildi.

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