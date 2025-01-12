Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Abdulati ve Baerbock ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şeybani ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
LAMMY İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Lammy'nin, Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü bildirildi.