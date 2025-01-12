Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Fidan 'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, enerji güvenliği ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan 'ın Şeybani ile Riyad'daki Suriye toplantısı çerçevesinde görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

LAMMY İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.