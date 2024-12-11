Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan DEM Partili vekillere tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Suriye halkına her zaman, her hal ve şartta elini uzatanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türkiye olduğunu vurgulayan Fidan, uluslararası toplumun Suriye halkını kaderiyle baş başa bıraktığı bir ortamda Türkiye'nin tek başına Suriye halkının yanında durmaya devam ettiğini belirtti.

İSRAİL'İN İŞGALCİ ZİHNİYETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır." dedi.

DEM PARTİ'DEN GELEN ELEŞTİRİLERİ CEVAPLADI

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ve uluslararası toplumla temas halinde olduğunu belirterek, "Bizim görüşümüz şu; herkesi ortak bir hedef etrafında bir araya getirmek. Terörün olmadığı komşuların tehdit üretmeyen, dışlayıcı bir yapının oluşmadığı, azınlıklara eşit davranan, herkesin canından, malından emin olduğu, bulunduğu toprağından, vatanından edilmediği, mültecilerin geri döndüğü, ülkenin acil, ekonomik, finansal ve altyapı sorunlarına bir an önce cevap bulan bir politika." diye konuştu.

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YENİ ŞAM YÖNETİMİ

Bu görüşmelerin formüle edildiğini, şu ana kadar görüşülen herkesin bu görüşleri hayata geçirmede ve desteklemede hemfikir olduğunu vurgulayan Fidan, "Şam'da oluşan yönetim bu prensipler dahilinde hareket ettiği sürece, uluslararası toplum Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

BİZE SİLAH ÇEKENLERE DÜŞMANLIK YAPMAMIZI 'KÜRDOFOBİK' OLARAK NİTELENDİRMENİZ GERÇEKLİKLE BAĞDAŞMIYOR!

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye politikasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, PKK terör örgütünün, bulunduğu her yerdeki partilere karşı olduğunu söyledi. Fidan, "Kimin 'Kürdofobik' olduğu, kimin başka Kürt entitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken, bizim Erbil ile olan ilişkilerimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle olan ilişkilerimiz ortadayken, bize silah çekene düşmanlık yapmamızı, 'Kürdofobik' olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"2025'E GİRİYORUZ BİRAZ KENDİNİZİ GÜNCELLEYİN"

DEM'lilere kendilerini güncelleme tavsiyesinden bulunan Fidan, sözlerine şöyle devam etti: "Size şunu tavsiye ederim. Artık geldiğimiz noktada 2024 yılındayız 2025'e giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Biraz rasyonelliğe, biraz sınıf atlamaya, biraz update'e(güncellemeye) ihtiyacımız var. Üçüncü dünyacı demagoji ile bir yere gitme şansımız yok. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi."