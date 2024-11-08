Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'da: Kıbrıs tutumumuz belli

Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile bir araya gelen Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs meselesine ve Doğu Akdeniz sorununa değindi.

Misafirperverliği için Yunan mevkidaşına teşekkür eden Bakan Fidan, Atina’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler olumlu yönde ilerlediğini belirten Fidan, “Ticaret, ekonomi, kültür ve turizm gibi alanlarda önemli adımlar atıyoruz. Yeni iş birliği alanları için de çalışmalarımız devam ediyor. Birbirimizi kritik konularda daha iyi anlamak için çaba gösteriyoruz.

Zor coğrafyada Türkiye ve Yunanistan karşılıklı güven içinde hareket edebilmesi gerekiyor” dedi. İki ülke arasındaki ebedi komşuluğun, ebedi dostluğa dönüştürülmesini gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, “Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimiz kapsayacak şekilde değerlendirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı gözden geçirdik” şeklinde konuştu.

"Yol haritamızı arkadaşlarımızla ilgili gözden geçirdik. 2025'in ilk aylarında düzenlenecek bu toplantı kapsamında imzalanacak anlaşmalar için çalışmalarımızı hali hazırda sürdürmekteyiz" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle devam etti:

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"Bakanlıklarımız arasındaki temaslar devam ediyor. İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprünün yapılması için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor."

"2023 yılında 5.8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin bu yılın sonunda 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Bugün, değerli meslektaşım ile Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili konuları uluslararası hukuk kapsımanda ele aldık. Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek. Gerçekçi davranmamız ve sorunlara doğru teşhisler koymamız gerekiyor."

'DOĞU AKDENİZDE HAKÇA PAYLAŞIM'

"Gerginlik ve kriz yaratma potansiyeli olan tüm sorunları karşılıklı saygı ve işbirliğiyle ele almalıyız. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz."

'KIBRIS'TA TUTUMUMUZ BELLİ'

"Değerli mevkidaşımla ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Bu konuda Türkiye'nin tutumu belli. Federasyon modelinin adada artık geçerli olmadığı zaman içinde ispatlanmıştır. Adada hem Türklerin hem Rumların refahını ve özgürlüğünü sağlayacak yeni bir duruma ihtiyaç vardır. Ortak tardihimizin parçası olan azınlıklarımız ülkelerimiz için zenginlik kaynağıdır."

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TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasını da önemsiyoruz. Osmanlı eserlerinin restorasyonunda her türlü desteği vereceğimizi söyledi. Değerli meslektaşımla aynı zamanda FETÖ, PKK başta olmak üzere komşumuzdan daha çok işbirliği beklediğimizi söyledik" derken terörle mücadele konusundaki işbirliğine de değindi:

"Her alanda olduğu gibi düzensiz göçle mücadelede de işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de tartışma imkanımız oldu. Ortadoğu, Ukrayna ve Balkanlar başta olmak üzere gelişmeleri karşılıklı değerlendirdik."