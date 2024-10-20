Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya gelecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Fidan-Sibiha görüşmesinde ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan mevkidaşına, Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek.

Bakan Fidan'ın, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına dikkat çekmesi, Türkiye’nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması da bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Ukraynalı mevkidaşı en son 9 Ekim'de Dubrovnik’te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi marjında bir araya gelmişti.