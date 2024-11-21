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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: UCM’nin kararı adaletin tecellisi bakımından umut vericidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir” dedi.

21.11.2024 - 21:14 | | DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: UCM’nin kararı adaletin tecellisi bakımından umut vericidir

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür” ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: UCM’nin kararı adaletin tecellisi bakımından umut vericidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: UCM’nin kararı adaletin tecellisi bakımından umut vericidir