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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

23.01.2025 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

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