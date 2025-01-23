Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.