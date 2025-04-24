Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile bakanlıkta bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Fidan, şunları söyledi:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusunda mutabık kaldık.

İsrrail'in Gazze'deki katliamları dünyanın gözünün önünde sürmekte.

Gazze'ye insani yardım girişine 50 gündür izin verilmiyor.

İsrail'in insanlık vicdanına aykırı eylemleri bir an önce son bulmalıdır.

Norveç geçen yıl Filistin Devletini tanıyarak önemli bir adım atmıştı.

İsrail Filistini işgal ederek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir."