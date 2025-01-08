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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü: İki devletli çözüm dışında seçenek yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye, KKTC’nin izolasyondan etkilenmemesi için gayret gösteriyor” dedi.

08.01.2025 - 17:51 |
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü: İki devletli çözüm dışında seçenek yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümden yana olduğunu yineleyerek, “KKTC’nin bağımsızlığı kabul görmeli. Bunun dışındaki yollarla hiçbir yere varılamaz” dedi.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DIŞINDA SEÇENEK YOK”

Fidan; Kıbrıs’ta dayatmalarla yol alınamayacağını vurgulayarak, “İki devletli çözüm dışında seçenek yok” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu havanın Kıbrıs’ta da yankı bulması dileğinde bulundu.

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