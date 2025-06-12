Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin’le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı. (DHA)