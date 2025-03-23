Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ‘Gazze’ye yardım’ mesajı verecek

İİT-AL Bakanlar Komitesi Toplantısı, bugün Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de yapılacak. Toplantıda Türkiye’yi Bakan Fidan temsil edecek. Mısır’ın öncülüğünde 4 Mart 2025 tarihinde düzenlenen AL Olağanüstü Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden imarına yönelik kabul edilen plan, 7 Mart 2025 tarihli İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin de desteğiyle onaylanmıştı. Fidan, bugünkü toplantıda, Türkiye’nin, AL Olağanüstü Zirvesi’nde kabul edilen Gazze’nin yeniden imarına yönelik plana desteğini teyit edecek. Gazze’de ateşkesin müteakip aşamalarının bir an evvel hayata geçirilmesinin ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulayacak olan Fidan, Gazze’ye insani yardımların yeniden başlatılmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi bakımından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekecek. Fidan, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasına yönelik ortak çabaları da, yapacağı görüşmelerde ele alacak.

Gazze Temas Grubu

Riyad’da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde aralarında Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün yer aldığı 8 ülke ile İİT’in ve Arap Ligi’nin Genel Sekreterleri, Gazze’de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Gazze Temas Grubu olarak da adlandırılan İİT-Arap Ligi Bakanlar Komitesi; Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid ve Amman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli merkezlerde toplam 18 girişim gerçekleştirmişti.

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Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Toplantının içeriğine dair açıklama yapılmadı.