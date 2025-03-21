Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Ateşkes görüşmesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Bakanlar ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE,UKRAYNA VE SURİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler çok boyutlu nitelikte. Açık sözlü iki ülke olarak uluslararası platformlarda kendi fikirlerimizi dile getirmekten asla çekinmedik" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Avrupa güvenliğine ilişkin atılacak adımların Türkiye ile birlikte planlanmanızın elzem olduğuna inanıyoruz. Ukrayna'daki savaşın etkilerini yakından hisseden iki ülkeyiz. İki ülke de diplomasi ve diyalogdan yana. Bu sürecin desteklenmesin gerektiğini düşünüyoruz.

Suriye'deki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uluslararası toplumun desteği önem taşıyor. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını temenni ediyorum.

İsrail ateşkes anlaşmasını engelleyerek bozdu. Yüzlerce Filistinliyi şehit ederek katliama yeniden başladı. İsrail'in amacı Filistin'i boşaltmaktır. Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz ateşkese geri dönülmesidir. İsrail'in işlediği suçların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

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ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz hafta Suriye'ye yaptığımız seyahatte Şara ve ekibi ile çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız varılan mutabakatın uygulanması. Bölgede DAEŞ'in yeniden canlanmaması için mutabakatın nasıl işletileceği konusunu gündeme getirdik. Suriye tarafının görüşlerini dinledik, görüşlerimizi paylaştık.

Lazkiye olaylarını gözden geçirdik. Olası tedbirleri dinledik. Hükümet bunu gerçekten büyük bir ciddiyetle takip ediyor. Sivil katliama gidilmemesi, sorunların bulunması gibi konularda hassasiyet var. Somut adımlar atılıyor, komiteler oluşturuldu.

Ülkenin siyasi istikrarı önemli. Ekonominin canlanması için neler olabilir, Türkiye olarak ne gibi yardımlarımız olabilir, bu konuları ele aldık.

UKRAYNA'YA YÖNELİK ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI

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Devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini başından beri destekliyoruz. Biz en başından beri barış kampındaydık. Yeni ABD yönetiminin bu gündemi yürütüyor olduğunu görmek sevindirici bir gelişme.

Umarım en kısa sürede Rusya da 30 günde olsa geçici ateşkesi kabul ettiği yönünde açıklamayı yapar.

Barış nasıl vuku bulacak, buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı düzenli görüşmeler var. Bugün de online bir görüşme var. Biz ateşkes ve kapsamlı barış görüşmelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

MACAR BAKAN: RUSYA VE TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Rusya-ABD görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Brüksel'in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Szijjarto açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Avrupa güvenlik mimarisi ile ilgili ancak şöyle konuşulabilir. Hem Rusya hem de Türkiye buna dahilse konuşabiliriz. Avrupa'da ideolojik fanatikler var. Rusya ve Türkiye dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek mümkün değildir."