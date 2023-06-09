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Dışişleri Bakanı Fidan'ın telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova ve Estonyalı bakanlarla telefonda görüştü.

09.06.2023 - 14:16 | | DHA
Dışişleri Bakanı Fidan'ın telefon trafiği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde muhatapları Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmişlerdir" denildi.

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