Dışişleri Bakanı Fidan: Tahıl anlaşması konusunda ciddi arayışlarımız var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Tahıl Anlaşması'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, "Tahıl anlaşması konusunda ciddi arayışlarımız var. Bunu tekrar hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tahıl Anlaşması konusunda ciddi arayışlarımız var. Bunu tekrar hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tahılın ulaşmaması durumunda dünya gıda güvenliği tehlikeye girecek. Ekonomileri ciddi şekilde etkileyecek. Beslenme sorunu olan ülkelerde açlık daha şiddetli hale gelecek.

KURAN-I KERİM SALDIRILARI

Artık yaygın salgın haline dönüşmeye başladı. İslam ve yabancı düşmanlığında genel olarak artış var. Kuranı kerime hakaret Danimarka ve İsveç'te moda haline dönüştü. Kınıyoruz, girişimlerimiz oldu. 28 Haziran'da yapılan hakarete verdiğimiz tepki sonrası İslam ülkelerinin ciddi tavır koyduğunu gördük. Bunun etkileri BM'de de kendini gösterdi. BM ilk defa kabul etti. Kuranı keri m saldırılarını dini nefret statüsüne soktu. Dünkü saldırının akabinde Libya Başbakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştük. İslam İşbirliği Teşkilatını toplama kararına vardık.