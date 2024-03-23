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Dışişleri Bakanı Fidan Fatih’te gençlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fatih Belediyesi ve Fatih Merkez Kütüphaneyi ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Bakan Fidan’a, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan eşlik etti.

23.03.2024 - 16:13 |
Dışişleri Bakanı Fidan Fatih’te gençlerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fatih Belediyesi ve Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Turan ile Fatih Camii avlusunda devam eden 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nı gezen Bakan Fidan kitapları inceledi. Bakan Fidan ve Fatih Belediye Başkanı Turan ardından 300 bin üyeye ulaşan Fatih Merkez Kütüphanesini ziyaret edip gençlerle sohbet etti.

Aynı zamanda iyi bir kitap okuyucusu olan Bakan Fidan, Fatih kütüphanelerinin gençler tarafından ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı M.Ergün Turan ve emeği geçenleri tebrik etti.

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