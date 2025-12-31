Dini ve manevi yeni yıl mesajları: Ayetli, dualı ve huzur dolu dilekler

2026 MANEVİ VE DUALI YENİ YIL MESAJLARI

Sevdiklerine sadece iyi dileklerini değil, aynı zamanda hayır dualarını da iletmek isteyenler için "Dini ve Manevi Yeni Yıl Mesajları" rehberini hazırladık. İşte kalpleri birleştiren, ruhları dinlendiren dualı yeni yıl tebrikleri... Yeni yılın paylaşabileceğiniz en güzel mesajlar...

DUALI VE HUZUR DOLU MESAJLAR

"Rabbim 2026 yılını bizler için hayırlı kılsın. Gönlümüze ferahlık, evimize bereket, ömrümüze afiyet nasip eylesin. Yeni yılımız mübarek olsun."

"Yeni yılın ilk sabahında Rabbimden sağlık, huzur ve iman selamati dilerim. Adımlarımız sırat-ı müstakim üzere olsun. Hayırlı seneler."

"Gelen yıl, geçen yıldan daha hayırlı; ömrümüz bereketli, kalbimiz Allah aşkıyla dolu olsun. Mevla bizi sevdiği kullarından eylesin. Mutlu ve huzurlu yıllar."

AYET VE HADİSLERİN IŞIĞINDA DİLEKLER

"Sizin için hayır olanı Allah bilir." (Bakara, 216) Yeni yılın hakkımızda en hayırlı olanı getirmesi duasıyla... 2026 yılı mübarek olsun.

"Ya Rabbi! Bizlere bu yeni yılda iyiliği emretmeyi, kötülükten sakınmayı ve rızanı kazanmayı nasip et. Gönüllerimizi İslam'ın nuruyla aydınlat. Amin."

"Peygamber Efendimiz (SAV) buyurur ki: 'İki günü eşit olan ziyandadır.' 2026 yılının bir öncekinden daha verimli ve ibadet dolu geçmesini dilerim."

Kısa ve Öz Manevi Tebrikler (WhatsApp Durum)