Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.