GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

31.10.2024 - 17:41 |
Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

GÜNCEL HABERLER

Ermeni Bakan Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan yakın zamanda barış anlaşmasına varacak

Ermeni Bakan Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan yakın zamanda barış anlaşmasına varacak

Asgari ücret zammı aralık ayında belli olacak! Masadaki 6 farklı hesap ve kıdem tazminatına gelecek zam oranı

Asgari ücret zammı aralık ayında belli olacak! Masadaki 6 farklı hesap ve kıdem tazminatına gelecek zam oranı

Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar

Samsun'da yüzlerce kilo tavuk etini otobüs bagajında taşıdılar