Dilruba Kayserilioğlu'na verilen ceza belli oldu
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu'na (33) 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
31.10.2024 - 17:41 |
İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada da 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.