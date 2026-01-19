GAZETE VATAN ANA SAYFA
Dikkat! Kar yağışı şiddetini artırıyor: Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

19.01.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok ilinde etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu raporunda sarı kodlu alarm verdi ve ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı kritik uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ocak 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yayımlanan 5 günlük rapora göre; Bugün İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini arttıracak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, İstanbul'da yağışlar bugün son bulacak.

Diğer illerde ise çarşamba günü kar yağışına mola verilse de perşembe gününden itibaren yine kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

