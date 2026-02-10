Dijital işgal! AK Partili İleri: Teknolojik sömürgeye izin vermeyeceğiz

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.02.2026 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, çok uluslu sanal medya şirketlerinin, toplumları yönlendirmek üzere kişisel bilgileri ele geçirdiğini söyledi. Yabancı şirketlerin devletlere kendi kurallarını dayattığını kaydeden İleri, "Vatandaşlarımızın teknolojik sömürgenin içine girmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkezi’nde, ‘Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine: Dijital Çağda Hegemonya” konulu panel düzenlendi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, uhdesinde düzenlenen panele ilişkin CNN TÜRK’e konuştu. Çok uluslu sanal medya şirketlerinin oluşturduğu risklere dikkat çekti. "Daha adil teknolojik sistemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

İleri, “Bu mecralarda kontrolsüz davranışlar, dezenformasyon ön plana çıktı. Bazı şirketlerin güçlenmesi ile monopolleşme, dükalıklar sürecine girildiğini gördük. Kişilerin verilerin alındığı bu güçle toplumların yönlendirilmeye çalışıldığı, devletlerin egemenlik haklarının ihlal edildiği günlere kadar geldik” diye konuştu.

Türkiye’nin siber vatana sahip çıkan bir anlayışla ilerlediğini kaydeden İleri, çokuluslu şirketlerin algoritma oyunları ile haber alma özgürlüğüne müdahaleye tepki gösterdi. Ömer İleri, “Bu mecraları yöneten şirketler kendi kullanım kurallarını ortaya koyuyor dikte ediyorlar. Devletlere dikte etmeye çalışıyorlar. Dünyadaki firmaların bulundukları ülkelerdeki yargı kararlarını kendi kullanım kuralları itibarıyla göz ardı etmeye çalışıyorlar. Bu mücadelede Türkiye’nin duruşu nettir vatandaşlarımızın teknolojik sömürge sürecinin içinde olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yabancı şirketler Türkiye’de reklam pastasının neredeyse yüzde 75’ine tek başına sahip. AK Partili İleri bu durumun rekabet açısından dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti ve “Türkiye’de bu platformların ticari hareketleri kanunlara tabidir bu noktada tedbirler alınıyor alınmaya devam edilecek. Rekabet noktasında bu platformların doğru konumlanmasının önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

