Didim'de gece mesaisi: Altınkum sahili yenileniyor

13.05.2026 - 09:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi tarafından Altınkum Sahili’nde gerçekleştirilen gece çalışmaları kapsamında kum eleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Didim Belediyesi tarafından yaz sezonu hazırlıkları kapsamında Altınkum Sahili’nde gece saatlerinde kum eleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. mGerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahilde biriken atıklar temizlenirken, kum eleme işlemleriyle sahil alanlarının yeni sezona hazırlanması hedefleniyor. Özellikle vatandaş yoğunluğunun az olduğu saatlerde gerçekleştirilen çalışmalarla, sahil düzeninin korunması ve çalışmaların daha verimli şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Sahili’nde gece saatlerinde gerçekleştirilen kum eleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Hatice Gençay, Didim’in en önemli turizm noktalarından biri olan sahillerde temizlik ve bakım çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yaz sezonunda daha temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Didim Belediyesi, yaz sezonu öncesinde kent genelinde yürüttüğü bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

 

