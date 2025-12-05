Didim'de aşırı yağış alarmı! Belediye teyakkuz halinde

Haberin Devamı

Didim’de gün boyu etkili olan sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Didim Belediyesi ekipleri ise su birikintileri ve baskınları gidermek için tüm birimleriyle sahada görev yaptı. Ekipler, halkın mağduriyet yaşamaması için ana yol hatlarında oluşan ulaşım aksaklıklarına hızla müdahale ederek trafik güvenliğini sağlarken, apartman boşluklarında biriken sular tahliye edildi.

Şehrin belli bölgelerinde mazgallarda yapılan temizliklerle su akışı düzenlenirken, belirlenen noktalarda gerçekleştirilen kanal temizliği çalışmalarıyla yağmur suyu hatlarının daha sağlıklı ve etkin şekilde çalışması sağlandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay belediyenin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Değerli Didimliler, ilçemizde kuvvetli yağmur yağdığında ortaya çıkan sorunların farkındayız. Halkımızın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz ve destek sağlamaya devam ediyoruz. Belediyemizin ekipleri 24 saat görev başında çalışmaktadır. Herhangi bir olumsuzlukta halkımız günün her saatinde belediyemize ulaşabilirler. Didim halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Ben de ekiplerimizle birlikte ilçemizin her köşesini gezerek halkımızın yanında bulunuyorum ve bulunmaya devam edeceğim. Bu sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

Başkan Gençay belediyenin 7/24 esasıyla görev yapmaya devam ettiğini belirterek olumsuzluk durumunda 153 ve 444 8 109 numaralı hatlarımız üzerinden belediyeye ulaşılabileceğini kaydetti.