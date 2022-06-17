Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ DHKP/C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Operasyon, DHKP/C silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Gazi Mahalli Alan YapÄ±lanmasÄ± ve sÃ¶zde Gazi Halk Meclisi iÃ§erisinde sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, Ã¶rgÃ¼te finansman desteÄŸi saÄŸlayan ve Ã¶rgÃ¼t adÄ±na cezalandÄ±rma eylemi yapanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenlendi. 14 Haziran tarihinde 11 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonda 8 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin bitmesinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. 8 ÅŸÃ¼pheli de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.