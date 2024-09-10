DGS sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM DGS sınav sonuçları sorgulama

2024 DGS sınav sonuçları belli oldu. Heyecanlı bekleyişin ardından binlerce aday bugün (10 Eylül 2024 Salı) sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek sürdürmek isteyen öğrenciler için yapılan 2024 Dikey Geçiş Sınav (2024-DGS) sonuçları erişime açıldı.

DGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS sınav sonuçları 10 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

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TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte akıllara DGS tercihleri ne zaman olacak sorusu geldi. Yerleştirme işlemleri için tercihlerini yapacak öğrenciler tercih tarihini araştırıyor. Tarihler henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işlemlerinde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda bulunan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

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