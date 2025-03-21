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Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı: Yargıya saygı duy, partinde otur

21.03.2025 - 16:03Güncellenme Tarihi:
Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e çağrı: Yargıya saygı duy, partinde otur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası, 'Yargıya saygı duy, partinde otur' yanıtını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" dediği belirtildi.

Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" demişti.

Özel, "Bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin" ifadelerini kullanmıştı.

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