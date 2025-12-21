Dev proje hayata geçti: Fırat’ın suyu Antep sanayisine can oldu

Haberin Devamı

Bakan Kacır’ın Gaziantep’te açılışını yaptığı dev proje, toplam 4 milyar dolara mal oldu. Fırat Nehri’nin suyunu Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi tesisleri ile buluşturan proje sayesinde Gaziantep sanayisinin ve şehir merkezinin gelecekte susuz kalma ihtimalinin önüne geçildi.

“SU YÖNETİMİ, GELECEĞİ YÖNETMEKTİR”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep’te düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm dünyanın küresel iklim değişikliği tehdidini somut şekilde hissettiğini belirtti. İklim değişikliğinin etkilerinin adeta bir alarm niteliğinde olduğunu ifade eden Bakan Kacır, bu durumun sistemsel bir kırılmaya işaret ettiğini söyledi. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği iklim krizini en fazla hisseden ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.



Suyun, şehirlerin refahı kadar sanayinin sürekliliği açısından da stratejik bir girdi olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, “Gaziantep gibi üretim kabiliyetiyle, ihracat performansıyla Türkiye’nin omurgasını taşıyan şehirlerde ‘su yönetimi’ geleceği yönetmek demektir.” dedi.







“GÜNLÜK 120 BİN METREKÜP SU İLETİM KAPASİTESİYLE GAZİANTEP OSB’MİZİN HALİHAZIRDAKİ VE GELECEKTEKİ SANAYİ SUYU İHTİYACINI SORUNSUZ ŞEKİLDE KARŞILAYACAK”



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak su kaynaklarının sanayide etkin ve verimli kullanımını desteklediklerini ifade eden Bakan Kacır, vizyoner bir projeyi Gaziantep’e kazandırdıklarını kaydetti.



Bakan Kacır, Bakanlık destekleriyle hayata geçirilen Fırat–Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılamış olduklarını belirterek, “Fırat Nehri’nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Toplam yatırım büyüklüğü 4 milyar lira olan proje kapsamında 5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu inşa ettik. Hidrolik, mekanik ve yapısal imalatları eksiksiz şekilde tamamlanan proje, günlük 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB’mizin halihazırdaki ve gelecekteki sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak.” diye konuştu.



Şu ana kadar Gaziantep OSB’nin günde 80 bin metreküp suyunun belediyeden temin edildiğini belirten Bakan Kacır, “Bu proje, sadece OSB’nin su ihtiyacını karşılamamıza değil, bunun yanında Gaziantep’te yaşayan şehir sakinlerinin uzun dönemli suya erişimini güçlü şekilde desteklemeye de hizmet ediyor.” dedi.

“FIRAT’IN SUYUNUN GAZİANTEP OSB İLE BULUŞMASININ GAZİANTEP SANAYİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUZ”

Projenin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kacır, “Hep birlikte, Gaziantep modeliyle hayata geçirdiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilmek ilmek dokuduğumuz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürümemize çok büyük katkılar sunacak bu projenin; Fırat’ın suyunun Gaziantep OSB ile buluşmasının Gaziantep sanayimize, Gaziantep’imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.



SU ARZ GÜVENLİĞİNE STRATEJİK YATIRIM



Uzun yıllardır gündemde olan ve stratejik öneme sahip altyapı yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen Gaziantep OSB İsale Hattı Projesi ile sanayi üretiminde su arz güvenliği sağlandı. Proje sayesinde, sanayi üretiminin yer altı su kaynakları üzerindeki baskısının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.



İKİ YILLIK SÜREDE 55 KM’LİK İSALE HATTI TAMAMLANDI



Teknik verilere göre proje çalışmaları Mayıs 2023 tarihinde başlatıldı. Yaklaşık iki yıllık sürede 55 kilometrelik isale hattı tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunuldu. Sistem, 1.320 milimetre çapında çelik borular kullanılarak inşa edilirken, projede toplam yaklaşık 17 bin ton çelik kullanıldı. Proje kapsamında 5 terfi istasyonu, 1 regülasyon havuzu, 29 trafo, 300 bin metre orta gerilim kablosu, 72 orta gerilim mufesi ve 723 şaltör kurularak kesintisiz ve güvenli işletme altyapısı oluşturuldu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık yatırım bedeline sahip olan projenin, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla fiilen çalışmaya başladı.