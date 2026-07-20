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Dev proje hayata geçiyor: 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak!

20.07.2026 - 15:23Güncellenme Tarihi:
Dev proje hayata geçiyor: 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Dikili'de yapılacak Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB), yıllık 80 bin ton yaş meyve sebze üretimiyle, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya yönelik paylaşım yaptı. Dikili'de hayata geçirilecek Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönemin başlayacağını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "Modern teknoloji, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi dev bir tesiste buluşturuyoruz. 3 milyon metrekare entegre üretim ve sanayi alanı, doğayla dost jeotermal ve güneş enerjisi kullanımı, yıllık 80 bin ton yaş meyve sebze üretimi ve 3 bin 500 kişiye istihdam. Üreten, çevreyi koruyan ve ülkemize değer katan projelerimizle, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz"

Dev proje hayata geçiyor: 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

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Paylaşımda yer alan videoda, yenilenebilir enerjiyle ısıtılacak yüksek teknolojili tesislerde, yüzde 75'ini kadınların oluşturacağı yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam sağlanacağı da ifade edildi.

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