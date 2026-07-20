Giresun'da hasat öncesi kritik karar! İşçi yevmiyeleri ve patoz ücretleri açıklandı

2

Hasat döneminde görev yapacak aşçıların günlük ücreti bin 280 TL olarak belirlenirken, toplanan fındıkların taşınmasında görev alacak çuvalcıların günlük ücretinin ise yemek işverene ait olduğunda bin 380 TL, yemek işçiye ait olduğunda bin 480 TL olması kararlaştırıldı.Açıklamada, belirlenen ücretlerin tavsiye niteliğinde asgari ücret olduğu vurgulanarak, işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmayla bu rakamların altına düşülmemek kaydıyla daha yüksek ücretlerin uygulanabileceği ifade edildi.