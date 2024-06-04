Dev kruvaziyer gemi İstanbul'a demir attı

Galataport Limanı, 4 bin 363 yolculu MSC Splendida kruvaziyer gemisini ağırladı. Hem Türkiye’nin hem de İstanbul'un turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen kruvaziyer gemisinin yolcuları, mega kentin önemli noktalarını ziyaret etmek için gemiden ayrıldı.

Yaz sezonu boyunca İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 17 Ekim’e kadar 9 gece 10 günlük programlarıyla Ege ve Adriyatik turu çerçevesinde 17 defa İstanbul’u ziyaret edecek.

İstanbul’dan hareketle başlayan tur, Yunanistan’da Korfu, Katakolon, Heraklion Girit’e, Pire Atina ile İtalya’da ise Bari, Trieste ve Venedik limanlarına ek olarak Kuşadası’na da uğrayarak İstanbul’a geri dönecek. Tam pansiyon konaklama kapsamında dev gemide sabah, öğle ve akşam yemekleri 20 saat açık büfe bulunuyor.

18 katlı gemide yolculuk, tüm eğlence ve aktiviteler dahil olarak kişi başı 699 Euro başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca dev geminin 18. katında yat kulüp konsepti bulunuyor. 40'tan fazla milletin yer aldığı gemi hakkında firmanın Yönetici Direktörü Norbert Stiekema basın açıklaması yaptı. Öte yandan, 333 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğindeki yüzen şehir havadan görüntülendi.

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