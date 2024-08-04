Destici, Haniye ile yaptığı görüşmenin detaylarını CNN TÜRK'te anlattı

BBP lideri Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Biz İsmail Haniye ile 2012 yılında bizim Gazze'yi ziyaretimizde tanışmıştık. İsmail Haniye ile bir sığınakta görüştük. O dönem 2012 şartlarını konuştuk, Gazze’nin durumu, İsrail-Hamas ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduk.BBP lideri Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Biz İsmail Haniye ile 2012 yılında bizim Gazze'yi ziyaretimizde tanışmıştık. İsmail Haniye ile bir sığınakta görüştük. O dönem 2012 şartlarını konuştuk, Gazze’nin durumu, İsrail-Hamas ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduk.

Ondan sonra telefonla görüşmelerimiz olmuştu. En son geçtiğimiz günlerde Türkiye’deydi. Çocukları ve torunları İsrail’in soykırım saldırılarında Gazze’de şehit olmuştu. Taziye için kendilerine gitmiştik. Taziye sonrası da bir değerlendirme yaptık. 2012’de tanıdığımız İsmail Haniye ile 2024’te tanıdığımız İsmail Haniye arasında bir fark yoktu. Her zaman güler yüzlü, merhametli, aynı zamanda düşmana karşı kararlılık ve azim içerisinde mücadele eden bir devlet adamı tanıdık.

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En son görüşmemizde ben öğrenmek istedim. Kamuoyuna yansıyan var bide yansımayan var. O zaman 35 binlik rakamlar söyleniyordu. Şu anda 40 binli rakamlar konuşuluyor. O gün bize kendisi 35 bin rakamının doğru olmadığını en az 45 bin şehit olduğunu hala binlerce kadının, çocuğun enkaz altından çıkarılamadığını ifade etti.

Gerçekten büyük bir katliam var. İslam dünyasının gözleri önünde oluyor. Terörist İsrail devletini lanetliyoruz. Bunun bedelini ödeyeceklerdir. Maalesef olan çocuklara oluyor, kadınlara oluyor, işin en acı tarafı da bu.

İSRAİL TARAFINDAN SUİKASTE KURBAN GİTME İHTİMALİNİ DÜŞÜNÜR MÜYDÜ?

Onu söyledi, dedi ki, 'Biz zaten hedefimiz. Çocuklarımız, torunlarımız şehit oldu. Benim de şehit olma ihtimalim çok yüksektir, biz hedefiz. Elbette öleceğiz, inşallah şehit oluruz' gibi bir temennisi vardı, hazırlıklıydı.

Biz ziyaret ettiğimizde yoğun bir güvenliği yoktu. Türkiye’de kaldığı yer mutlaka bizim istihbarat görevlilerimiz, polisimiz tarafından kontrol ediliyordu ama yine bizim yüzeysel olarak gördüğümüz kendi adamları, samimi bir ortam, rahatça geliniyor gidiliyor, sıkı güvenlik tedbirlerinden, aramadan falan geçmiyorsunuz, normaldi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI: ‘BURADA İSRAİL’E VERİLEN BİR MESAJ VAR’

Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Rize de yaptığı açıklama, Nasıl Karabağ’da müdahale ettiysek, İsrail’e de ya da Gazze’ye de seyirci kalmayız, gerekirse oraya da müdahale ederiz açıklaması iki yönlü okunması gerekir. Bütün dünya devletlerine, İslam ülkelerine verilen bir mesajdır. Burada bu katliamların durması adına ve uluslararası kuruluşların, uluslararası bütün dünya ülkelerinin harekete geçmesi adına bir çağrıdır. Türkiye’de ciddidir, gerekirse müdahale edecek noktaya gelmiştir. Bu da bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Üçüncü dünya savaşı istenmiyorsa İsrail durdurulmalıdır.

Burada Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarının en büyük mesaj uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerine, Arap birliğine verilmiştir. Burada İsrail’e de verilen bir mesaj var. Günü geldiğinde evet Türkiye, Karabağ ile de bekledi, 30 yıl bekledi. Birkaç sene önce Karabağ 30 yıllık işgalden kurtarılırken Türkiye can Azerbaycan’ın yanındaydı. Bu mesajı veriyor İsrail’e. Bu işin yarını var, ben Türkiye olarak buradayım. Nasıl 30 yıl sonra Ermenistan’dan Hocalı soykırımının intikamı alınmışsa, işte gün gelecek senin de yaptığın bu soykırımların hesabı senden de sorulacaktır mesajıdır.

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