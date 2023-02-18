Depremzedeler kimliklerini e-Devlet'ten üzerinden alabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem sebebiyle kimlik kartını kaybedenler için Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'nı devreye sokmuştu. Yapılan yeni açıklamada, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GEÇİCİ KİMLİK BELGELERİ E-DEVLET’TEN ALINABİLECEK

Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER İÇİN GEÇERLİ

Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek.

KİMLER ALABİLİYOR

Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu alabiliyor.

ÜÇ AY GEÇERLİ

E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli.