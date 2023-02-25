EGM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, depremlere iliÅŸkin sosyal medya platformlarÄ±nda, halk Ã¼zerinde korku ve panik yaratmak amacÄ±yla provokatif paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen 985 hesap yÃ¶neticisinin tespiti yapÄ±larak ilgili birimlere gÃ¶nderildiÄŸi, 570 hesap yÃ¶neticisi hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda 140 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 27'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Depremzedelere yardÄ±m yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacÄ±yla oluÅŸturulan oltalama (phishing) dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik 81 internet sitesinin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da kaydedilerek, "Resmi kurumlarÄ±n adÄ±nÄ± kullanarak/taklit ederek vatandaÅŸlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabÄ± ile ilgili gerekli iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca 'deprem yardÄ±mÄ±' temasÄ± kullanÄ±larak para yatÄ±rÄ±lmasÄ± talep edilen 6 adet kripto varlÄ±k cÃ¼zdan adresi tespit edilerek cÃ¼zdanlarÄ±n dondurulmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.Â

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