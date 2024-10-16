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Depreme canlı yayında yakalandı! 'Allah'ım sen yardım et'

5.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan Vuslat TV sunucusunun zor anları kameralara yansıdı.

16.10.2024 - 12:38 |
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Vuslat TV sunucusu, depreme canlı yayında yakalandı. Panik anları yaşayan spiker, masanın altına girdi.

Korku dolu anlar yaşayan kadın Allah'a sığınarak, "Allah'ım sen yardım et" ifadelerini kullandı.

Depreme canlı yayında yakalandı
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