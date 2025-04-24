Depreme canlı yayında yakalanan Meltem Bozbeyoğlu o anları anlattı

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depreme canlı yayınında yakalanan CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Bozbeyoğlu, "Annem Bahçelievler'de oturuyor. Şilan'a annenim numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'İyi misin, iyi misin' diye sormaya devam ediyorum. Annem bizim yayını da izlemiyormuş. Çok sallanmışlar. Aslında ben bu binanın çok güvenli olduğunu biliyorum. Demirören Medya'nın binası çok sağlam bir bina. Dekorlar, ışıklar, kameralar yerinde durmuyor. O zaman aklıma şu geldi; 'Bu kadar güvenli bir binada bu kadar sallanıyorsak, İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm. Annemle konuşunca hemen gözyaşlarına boğuldu, benim annem çok duygusaldır" dedi.

"BEN DE ONUN KEDİSİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Anne Tülay Bozbeyoğlu ise "Kızım bir başkadır. O beni merak ediyor, ben de onun kedisini kurtarmaya çalışıyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bina. Zamanında benim babam da orada çalışmıştı bu sebeple kızım için endişelenmedim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ÖNCE YAYINI KURTARMAM GEREKİYORDU"

Bozbeyoğlu'nun depremin meydana gelmesi ile annesini aramasını istediği CNN Türk Editörü Şilan Bozyurt ise o anlarını şöyle anlattı:

Ben rejideydim. Aslında çok soğukkanlı bir ekibiz. Bizim önceliğimiz her zaman meydanları, sokakları ve halkı infiale sevk etmeden yayına vermektir. Önce yayını kurtarmam gerekiyordu. Son dakikayı verdik. Sonra annelerimizi aradık.