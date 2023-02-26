GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Depreme ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Gökyüzü aydınlandı
ABONE OL

Depreme ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Gökyüzü aydınlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımlara yol açarken, o geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

26.02.2023 - 14:44 | | İHA
ABONE OL

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 ana büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu.

Yargıtay'dan emsal deprem kararı
İlgili Haber
Yargıtay'dan emsal deprem kararı

6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem anına ait özel bir okuldan alınan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin şiddetini ortaya koydu.

İşte depreme karşı mutlaka alınması gereken önlemler! Eşyaların yerleşimi de önemli bir detay
İlgili Haber
İşte depreme karşı mutlaka alınması gereken önlemler! Eşyaların yerleşimi de önemli bir detay

Onikişubat ilçesinde bulunan özel okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli depremin başlaması ile birlikte gökyüzünde ortaya çıkan ışık hüzmesi ve yerde meydana gelen sallantı yaşanan afeti gözler önüne serdi.

İstanbul'daki o binalar için kritik uyarı geldi! Betonu pişiriyor
İlgili Haber
İstanbul'daki o binalar için kritik uyarı geldi! Betonu pişiriyor

GÜNCEL HABERLER

Depreme ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Gökyüzü aydınlandı

Depreme ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı! Gökyüzü aydınlandı

Yargıtay'dan emsal deprem kararı

Yargıtay'dan emsal deprem kararı

14 Mayıs hazırlığı başladı! AK Parti’de listeler çıkarılıyor

14 Mayıs hazırlığı başladı! AK Parti’de listeler çıkarılıyor