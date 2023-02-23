Depremden 37 gün önce değişti! Mühendisler itiraz etti

Jeoloji Mühendisleri Odası depremden sadece 37 gün önce çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde zemin etüdü denetiminin, şirketin keyfine bırakıldığını iddia ederek, iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a başvurdu. Odanın, itiraz gerekçesinde olası Marmara Depremi anımsatılarak zemin etüt denetiminden vazgeçilemeyeceği, bu tür etütlerin inşaat mühendisi tarafından yapılamayacağı vurgulandı.

‘ZEMİN ETÜDÜ DENETLENMİYOR’

Hürriyet'te yer alan habere göre göre; Oda Avukatı Mehmet Horuş’un Danıştay Başkanlığı’na dün verdiği dilekçede, “Yapı denetim kuruluşlarının zemin ve temel etütlerinin denetimi konusunda personel bulundurup bulundurmaması yapı denetim kuruluşunun takdirine bırakılmıştır. Bu durum İstanbul dahil birçok kentte zemin etütlerinin yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle iptal edilmesi gerekmektedir” denildi.