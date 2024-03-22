Depremde 89 kişiye mezar olan binanın müteahhitleri için son karar verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku da ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Depremin ardından diğer 3 blokun da kontrollü olarak yıkımı yapıldı.

Açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir tutuklandı. M.E., H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle 7 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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KARAR DURUŞMASI 5 SAAT SÜRDÜ 2 KEZ ARA VERİLDİ

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 5 saat sürdü. Tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları ise sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müteahhit Sedat Eser savunmasında, “Spor salonu merdiven açmış ve kolonları küçültmüş. Markette aynı hataları yapmış. Arsa sahipleri ve yöneticiler nerede” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, oy birliğiyle aldığı kararla tutuklu 4 sanığa ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y.'nin dosyalarının da ayrılmasını kararlaştırdı.