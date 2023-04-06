Depremde 72. saatin mucizesiydi! Hayrettin Özdil gözyaşları içinde konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 399 vatandaş hayatını kaybederken büyük felaketin üzerinden 2 ay geçti.

7.6 ve 7.4 büyüklüğündeki iki depremde acılar kadar mucize kurtuluş anları da yaşandı. Onlardan biri de Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Hayrettin Özdil. Özdil, 4 katlı apartmanın enkazından tam 72 saat sonra kurtarıldı. Özdil, kendisini kurtaran ekipler ile bir araya geldi. O anları ilk kez CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile Kameraman Halil Kahraman’a anlattı.

‘HİÇ UNUTMAYACAĞIM SİZLERİ’

Esenler Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan Hayrettin Özdil ‘yaşadığımı, kimse yaşamasın’ derken Deprem gecesini anlattı. Özdil, ‘Gece 4.00 sırlarında uyandım. Kalkmaya fırsat kalmadan bina çöktü. Sırt üstü ağlayarak çok mücadele verdim. Yağmur yağıyordu, kurtarılmayı bekledim. Allah bin kere razı olsun. Sesimi onlar duydu. Demek ki daha yaşama şansımız varmış. Hiç unutmayacağım sizleri. Hep duacı olacağım.’ dedi.

‘4 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ULAŞTIK’

Arama kurtarma ekibinin lideri Aydın Dedeoğlu kurtarılma anlarını anlatırken Hayrettin Özdil’in yerinin termal kamera ile tespit edildiğini belirtti. Dedeoğlu, ‘İlk önce vur sesimize tepki verdi. Gür bir sele karşılık aldık. Dinleme cihazlarımızla da tespit ile çalışmaları başlattık. 4 saatlik bir çalışma ile ulaştık.’ dedi.

68 yaşındaki Özdil’i kurtarmanın mutluluğunu anlatan Dedeoğlu, ’72 saat sonra bir insan enkazdan çıkıyor, bu bize göre mucize. Üzerindeki tonlarca betona rağmen ulaşıldı.’ ifadelerini kullandı.