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Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 54 şahıs tespit edildi

Diyarbakır'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 54 hesap yöneticisi belirlendi.

04.03.2023 - 15:02 | | İHA
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 54 şahıs tespit edildi

 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siper suçların önlenmesine yönelik 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin ardından toplumda korku ve panik oluşturmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 54 hesap yöneticisi tespit edilerek, ilgili birimlere gönderildi.                                

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