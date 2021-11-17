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Deprem Çözüm niteliği revize ne demek? Otomatik deprem, ilksel deprem nedir?

Deprem verilerini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD üzerinden takip edenler otomatik deprem nedir, İlksel deprem nedir, Deprem Çözüm niteliği revize ne demek? Sorularını araştırıyor.

17.11.2021 - 16:00 |
Deprem Çözüm niteliği revize ne demek? Otomatik deprem, ilksel deprem nedir?

Türkiye’de yaşanan depremler ülkede panik havasını yaratırken, deprem konusu hakkındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi ile AFAD üzerinden deprem verilerini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde, enlem, boylam, derinlik, yer ve şiddet gibi bilgilerin dışında "Çözüm Niteliği" alanı da bulunuyor. Ayrıca bazı depremlerin yanında ise ilksel bilgisi bazılarının yanında ise revize bilgisi yazıyor.

İLKSEL DEPREM NEDİR?

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış deprem demektir. Revize ise değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

İlksel demek ilk veriler ile hesaplanmış demektir.

REVİZE DEPREM NEDİR?

Revize deprem ise, değerlendirmesi yapıldıktan sonra daha net olarak hesaplanmış sonuç demektir.

OTOMATİK DEPREM NE DEMEK?

Otomatik yani ilksel deprem olarak bilinen tabirde sismograflar (Depremi ölçen alet) depremin büyüklüğünü ölçer. Ölçüm sonrası ilk veriler otomatik şekilde yayınlanır ve ilksel deprem bu şekilde vatandaşlara duyurulur.

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