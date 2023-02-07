Deprem bölgesinde üçüncü göz olacak! Aksungur İHA'lara kritik görev

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arama çalışmalarına destek olmak için Ankara’dan kalkan Aksungur İHA’mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor” ifadelerini kullandı.