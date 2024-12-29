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Deprem açıklaması! Naci Görür uyardı: Deprem potansiyeli büyük

Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür özellikle bir kenti işaret ederek, " Deprem potansiyeli büyük bir zon" ifadelerini kullandı.

29.12.2024 - 12:49 |
Deprem açıklaması! Naci Görür uyardı: Deprem potansiyeli büyük

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

‘DEPREM POTANSİYELİ BÜYÜK’

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon” ifadelerine yer verdi.

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