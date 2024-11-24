Deprem açıklaması! Naci Görür o ilçeyi işaret etti: Bu fay hattı çok daha büyük deprem üretebilecek potansiyelde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.47’de Kars’ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.71 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevredeki ilçelerde de hissedildi. İlk gelen bilgilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kars’ın Kağızman ilçesinde 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. İlk depremin hemen sonrasında, sırasıyla 1.9 ve 1.5 büyüklüğünde iki artçı kaydedildi. Saat 05.58’de 2.2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı daha yaşayan ilçe, 06.07’de 1.2 büyüklüğündeki bir artçıyla yeniden sallandı. AFAD verilerine göre bölgede toplamda 5 deprem kaydedildi. Artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.

DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR Mİ?

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kars’ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür, “Kuloğlu-Kağızman/Kars’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu deprem, sol yönlü doğrultu atımlı Kağızman Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu fay hattı, uzunluğu nedeniyle çok daha büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip” değerlendirmesinde bulundu.

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