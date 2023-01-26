Denizli'de şap alarmı! 26 mahalleye giriş-çıkış yasaklandı

Geçen sene şap hastalığı nedeniyle 7 mahallesi karantinaya alınan Acıpayam ilçesinde, bu sene yine şap hastalığına rastlanıldı. Acıpayam Belediyesinin yaptığı açıklamada; “İlçemiz Apa ve Kuzören Mahallemizde görülen şap hastalığından dolayı; “Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşagi, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucari, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebagi, Dariveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Bogazdere, Hacıkurtlar mahallelerimiz karantina altında alınmış olup; bu mahallelerimizden kesim dışında hayvan giriş ve çıkışları yasaktır. Acıpayam Canlı Hayvan Pazarıda hastalıktan dolayı kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.