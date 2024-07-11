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Denizli’de korkunç olay! Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli’nin Güney ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada, karısı tarafından başına demir sopayla vurulan koca olay yerinde hayatını kaybetti.

11.07.2024 - 01:28 |
Denizli’de korkunç olay! Kocasını demir sopayla öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu F.K., kolundan bıçakla hafif şekilde yaralandı.

Oğlunun yaralandığını gören anne, öfkeye kapılarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybederken, kocasının ölümüne neden olan kadın ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kocanın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

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Denizli’de korkunç olay! Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli’de korkunç olay! Kocasını demir sopayla öldürdü