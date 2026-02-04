Denizlerde fırtına alarmı! Cuma akşamına kadar sürecek

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.02.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji'den denizler için peş peşe uyarılar geldi. Ege ve Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak şiddetli fırtınanın Cuma akşamına kadar bölge bölge etkisini sürdüreceği açıklandı.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yarın için fırtına alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren güneyden 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'de rüzgar, yarın doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cuma sabah bölgenin batısında, akşam saatlerinden sonra doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın akşam Hatay'ın güney kıyılarında, cuma sabahtan itibaren batısında doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

