Denizi olmayan kentte balık üretimi 2 bin tona ulaştı! Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeye satılıyor

19.02.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de alabalık yetiştiriciliği üretimi bu yıl yaklaşık 2 bin tona ulaştı, ildeki yetiştiricilik kapasitesinin ve ihracat potansiyelinin her geçen yıl arttığı bildirildi.

İl genelinde 18'i kara, 28'i kafes olmak üzere toplam 46 tesiste alabalık yetiştiriciliği yapılıyor. Tesislerin toplam üretim kapasitesi 5.537 ton, yavru üretim kapasitesi ise 21 milyon 190 bin adet olarak açıklandı.

Torul, Kürtün ve Kelkit'teki barajlarda bulunan kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalıkları öncelikle 1 kilograma kadar büyütülüyor, ardından Karadeniz kıyısındaki tesislerde 3-5 kilograma kadar yetiştirilerek başta Rusya, Çin, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Öte yandan ilde resmi kayıtlara göre alabalık üretiminin bin 983 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Sektörde üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

